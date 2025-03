Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Baumaterial

Hiddenhausen (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Bauunternehmens bemerkte am Dienstag (25.3.), gegen 6.00 Uhr einen Diebstahl: Bisher unbekannte Täter gingen in der Nacht zu Dienstag einen Rohbau am Haferweg an. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten sie mehrere Stangen und Rohre sowie weitere Baumaterialien. Der Sachschaden liegt mindestens im vierstelligen Bereich. Als die Mitarbeiter des Unternehmens am Montag, gegen 17.00 Uhr die Baustelle verließen, befanden sich alle Materialien vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell