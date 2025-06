Polizei Gütersloh

POL-GT: Autodiebe scheitern in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Drei schlafende Personen in einem Auto am Stiftsweg erweckten am Montagmorgen (16.06., 06.15 Uhr) die Aufmerksamkeit von Zeugen.

Richtigerweise informierten sie die Polizei. Als die Beamten an den Wagen herantraten, öffneten die Insassen auch nach lautem Klopfen nicht die Türen. Ein Mann schlief auf dem Fahrersitz. Ein Mann und eine Frau saßen auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank.

Plötzlich erwachte der Fahrer des Wagens und versuchte der polizeilichen Kontrolle zu entkommen. Er startete das Auto und fuhr zunächst davon. Sie kamen nicht weit. An einem Poller in derselben Straße verunfallten sie mit dem Auto. Alle drei Personen sprangen aus dem Auto. Sie versteckten sich vergeblich in der Umgebung. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gefahren. Sie sind 18 Jahre alt und wohnen in Minden.

Es stellte sich heraus, dass sowohl das Auto als auch die Kennzeichen gestohlen worden waren. Der Golf stammt aus Stadthagen (Niedersachsen), die Kennzeichen aus dem Kreis Herford. Zudem stand der Fahrer des Wagens vermutlich unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde abgenommen.

Gegen den Fahrer des Wagens wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Pkw wurde sichergestellt.

