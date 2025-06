Polizei Gütersloh

POL-GT: Minderjährige Kupferdiebe gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (17.06., 00.40 Uhr) gelangten Kupferdiebe in das Gebäude einer Firma an der Osnabrücker Landstraße.

Sie beabsichtigten eine größere Menge Kupferkabel zu stehlen. Noch bevor die insgesamt vier Tatverdächtigen mit einem Audi den Tatort verlassen konnten, wurden sie von der Polizei gestellt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit zwei zivilen Polizeifahrzeugen. Zwei Personen versuchten direkt zu flüchten, zwei wurden noch am Auto vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 13-jährigen Dortmunder und einen 38-jährigen Mann aus Witten.

Der Fluchtversuch des 17-jährigen Autofahrers scheiterte nach ein paar Metern. Er wurde durch Diensthund Lupo (Kreispolizeibehörde Lippe) gestellt. Leicht verletzt wurde der minderjährige Rumäne in einem nahegelegenen Krankenhaus im Anschluss versorgt.

Der 14-jährige Beifahrer flüchtete auf ein weiteres Gelände. Zur Suche nach ihm wurde in der Nacht ein Hubschrauber eingesetzt. Letztendlich konnte der Rumäne im Rahmen der anschließenden Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das 13-jährige Kind wurde noch in der Nacht an Erziehungsberechtigte übergeben. Weitere Ermittlungen dauern an.

