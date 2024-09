POL-PDLD: Wörth - Vorbildliches Verhalten bei Schulwegkontrolle

Jockgrim (ots) - In der Nacht von 09.09.24 auf 10.09.24 zwischen 02.00h und 03.00h steckte eine bisher unbekannte Person den Türschmuck an einer Wohnungseingangstür in einem Mehrparteienhaus in der Siemensstraße in Brand. Bei dem Türschmuck handelte es sich um eine Papierherz. Das Feuer ging von selbst wieder aus. Durch die kurze Hitze wurde die Tür durch Ruß leicht beschädigt. Das Feuer war nicht geeignet die Tür ...

