POL-GT: Auseinandersetzung an der Ziegeleistraße - ein Mann schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Samstagabend (28.06., 22.36 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses an der Ziegeleistraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Bewohner des Hauses den Abend über Alkohol in dem gemeinsamen Garten getrunken haben. Nach einer kurzen Unstimmigkeit holte den Angaben nach ein 26-jähriger Mann ein Messer aus dem Haus und stach auf einen 34-jährigen Bewohner ein. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde unter notärztlicher Begleitung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Das Messer wurde sichergestellt. Der 26-Jährige wurde vor Ort in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Ein weiterer Bewohner musste für die Zeit der Aufnahme vor Ort in Gewahrsam genommen werden. Er störte die polizeilichen Maßnahmen.

