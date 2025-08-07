PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer prallt gegen geparktes Auto - Jugendlicher leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Herforder Straße ist am Mittwochabend (06.08.) ein 14-jähriger Vlothoer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr um 22.40 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Exter kommend in Richtung Innenstadt. Offenbar kurz abgelenkt, prallte er mit seinem Pedelec in einen am Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. Der Jugendliche stieß in die Heckscheibe, die dadurch zersplitterte und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Durch die Besetzung eines hinzugezogenen Rettungswagens wurde er vor Ort behandelt. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall, bei dem ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand, informiert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

