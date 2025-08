POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Enger (ots) - (jd) Eine Engeranerin stellte am Sonntag (03.8.) gegen 15.00 Uhr Beschädigungen an ihrem Wintergarten fest. Der Wintergarten befindet sich im rückwärtigen Bereich ihres Wohnhauses am Minden-Weseler-Weg. Bisher unbekannte Täter gingen eine Fensterscheibe des Wintergartens gewaltsam mit einem Gegenstand an, sodass die Scheibe splitterte. In das Gebäude gelangten der oder die Tatverdächtigen nicht, ...

mehr