Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei E-Bike in 65558 Flacht, Taunusstraße ***Zeugen gesucht***

65558 Flacht (ots)

Am Dienstag, 20.08.2024, 03:28 Uhr, wurden aus einer Garage in der Taunusstraße in Flacht zwei E-Bike der Marke Orbea, Typ Mountainbike, Herrenversion, Farbe schwarz matt, Modell HT20L und HT30L, im Wert von ca. 4.800 Euro mit Ladestationen entwendet. An beiden Fahrrädern sind dunkle Schutzbleche angebracht. Eines der Fahrräder ist mit einem Topcase ausgerüstet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

