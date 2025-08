Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Tatverdächtiger versucht Fenster zu öffnen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (03.08.) hörte eine Anwohnerin der Brauerstraße gegen 2.00 Uhr laute Geräusche und schaltete das Licht an. Sodann sah sie vor dem Fenster des Einfamilienhauses einen Schatten. Ein bisher Unbekannter hatte offenbar eine Leiter an der Hauswand platziert und versuchte, ein Fenster zu öffnen. Augenscheinlich gestört durch die Hauseigentümerin flüchtete die Person jedoch. Nach ersten Ermittlungen der hinzugekommenen Polizeibeamten stammt die Leiter von einem Nachbargrundstück: Hier bemerkte die Eigentümerin in den Morgenstunden, dass sich ihre Leiter nicht mehr im Carport befand. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell