POL-HF: Audi schleudert in Gegenverkehr - Bad Oeynhauser verliert auf nasser Fahrbahn Kontrolle über sein Auto

Vlotho (ots)

(jd) Ein 18-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr am Samstag (02.08.), gegen 18.16 Uhr mit seinem Audi auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Oeynhausen. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford in Richtung Exter. Im Bereich einer Kurve verlor der 18-Jährige auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der Bielefelderin. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die Reifen des Audi nicht die nötige Profiltiefe aufweisen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall verletzt. Die Bielefelderin wurde nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos liegt bei rund 9.000 Euro.

