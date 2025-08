Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht missachtet - Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Sonntag (03.08.) ereignetes ich auf der Quernheimer Straße ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihre BMW in Richtung Lübbecke, als sie in den Kreuzungsbereich Quernheimer Straße / Stiftstraße einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Bünder mit seinem Ford auf der Stiftstraße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Remerloher Straße zu passieren. Da die dortige Ampelanlage für ihn Grünlicht anzeigte, fuhr der Bünder in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der Frau aus Melle, für deren Fahrtrichtung die Ampelanlage laut Zeugen Rotlicht anzeigte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford und prallte dann gegen zwei Verkehrszeichen, ehe er in die Ampelanlage geschoben wurde. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige sowie zwei ihrer insgesamt vier Beifahrer wurden ebenfalls verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

