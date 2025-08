Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein Anwohner der Lübberstraße wachte in der vergangenen Nacht (05.08.) auf, nachdem er um 1.34 Uhr einen lauten Knall hörte. Der Mann sah daraufhin draußen nach der Ursache und bemerkte vier Personen, die zügig in Richtung Innenstadt davonliefen. An einem Friseursalon stellte der Anwohner dann eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und verständigte die Polizei. Eine erste Nahbereichsfahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen verlief negativ. Nach ersten Ermittlungen entfernten die Unbekannten in der Frühherrenstraße einen Gullideckel und warfen mit diesem die Schaufensterscheibe ein. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 5.000 Euro. Der Gullideckel wurde wieder an der Frühherrenstraße eingesetzt. Mögliche weitere Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Frühherrenstraße oder der Lübberstraße etwas beobachtet haben und Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

