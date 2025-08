Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Lagerhalle an der Laarer Straße stellte am Freitag (01.08.) in den Morgenstunden fest, dass bisher unbekannte Täter die Halle betreten haben. Nach ersten Ermittlungen durch die hinzugerufenen Polizeibeamten betraten der oder die Unbekannten das Gebäude durch eine Tür an der Nordseite. Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten sie mehrere Kupferkabel samt Isolierungen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangene Woche. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Laarer Straße gesehen haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

