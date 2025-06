Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1202 - "Bin auf 180" zu wörtlich genommen

Augsburg (ots)

Schwenningen - Am 27.06.2025, führten die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine mehrstündige Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße DLG23, zwischen Blindheim und Pfaffenhofen, durch. Nicht alle hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Insgesamt stellte die Polizei bei 35 Fahrzeugen eine zu hohe Geschwindigkeit fest. 18 Fahrerinnen bzw. Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen, zudem erwartet 17 Fahrzeugführern ein Verwarnungsgeld. Für den traurigen Höchstwert war ein Audi-Fahrer aus dem Landkreis Dillingen verantwortlich. Er war mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

