Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1200 - Postbotin angegriffen: Polizei nimmt Mann fest

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (28.06.2025) griff ein 35-Jähriger eine Postbotin in der Bürgermeister-Bunk-Straße an. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen 15.00 Uhr war die Postbotin in der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs. Dort schlug ihr der 35-Jährige unvermittelt gegen die Schulter und stieß sie letztlich zu Boden. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei wurde alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte - auch dank eines Zeugenhinweises - schnell zum Erfolg. Einsatzkräfte nahmen im Bereich der Zollernstraße einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf Grund seines Verhaltens sollten dem Mann Handfesseln angelegt werden. Dagegen wehrte sich 35-Jährige massiv und schlug nach den Beamten. Beleidigungen fielen auch noch. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

