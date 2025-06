Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1197 - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (27.06.2025) ereignete sich in der Unterfeldstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war betrunken. Gegen 19.40 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Eichleitnerstraße unterwegs. Dabei geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Alle Beteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamte fest, dass der 82-Jährige offenbar betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten deswegen eine Blutentnahme beim 82-Jährigen und stellten dessen Führerschein sicher. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Gegen den 82-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

