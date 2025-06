POL Schwaben Nord: 1195 - Ermittlungen nach Toilettenbrand

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (27.06.2025) beschädigten mehrere Männer eine Hauswand "An der Blauen Kappe". Einsatzkräfte stoppten mehrere Tatverdächtige. Gegen 22.00 Uhr machte ein Zeuge eine Polizeistreife auf mehrere Personen aufmerksam, die soeben eine Hauswand beschmieren sollen. Die Polizeibeamten fuhren umgehend in die Straße "An der Blauen Kappe" und stellten dort mehrere Männer fest. Trotz einer ...

