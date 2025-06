Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1187 - Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest - Haftbefehle erlassen

Augsburg (ots)

----------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft -------------------

Am 26.06.2025 berichteten wir folgendes (Pressemeldung Nr. 1185): Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (25.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in der Wirsungstraße.

Gegen 21.50 Uhr wurde ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto - nach bisherigen Erkenntnissen - angefahren. Hierbei stürzte der 20-Jährige. Anschließend griffen die beiden Insassen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer an und verletzten diesen schwer. Das Duo flüchteten anschließend mit dem Auto in östliche Richtung. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. Eine sofortige Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizei verlief ohne Erfolg. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen nahm die Polizei am heutigen Donnerstag einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem zweiten Täter übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Ab hier neu <<<<<<<<<<<<<<<<<

Gestern (26.06.2025) nahm die Polizei am späten Nachmittag einen weiteren Tatverdächtigen fest. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann. Gegen den 26-jährigen und den 27-jährigen Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Augsburg heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg jeweils Haftbefehl wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Beide Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell