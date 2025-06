Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1190 - Polizeieinsatz an der Wertach

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (25.06.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Holzbachstraße. Gegen 22.00 Uhr meldete ein Passant eine Person im Flussbereich der Wertach, die augenscheinlich nicht schwimmen konnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann einen 25-Jährigen fest, der sich immer wieder ins Wasser begab und von der Feuerwehr schließlich an Land gebracht wurde. Der 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde anschließen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde er nach derzeitigen Erkenntnissen bei dem Vorfall nicht.

