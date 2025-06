Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1191 - Unfall zwischen Pkw und Tram

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (25.05.2025) stießen ein Auto und eine Tram in der Curtiusstraße zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs. In der Kreuzung zur Zugspitzstraße stieß der Mann mit einer Straßenbahn zusammen. Der 84-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Andere Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn wurde erheblich beschädigt, konnte aber den Betrieb vorerst aufrechterhalten. Die Höhe des genauen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell