POL Schwaben Nord: 1194 - Festnahmen nach Graffiti

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (25.05.2025) stießen ein Auto und eine Tram in der Curtiusstraße zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs. In der Kreuzung zur Zugspitzstraße stieß der Mann mit einer Straßenbahn zusammen. Der 84-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. ...

