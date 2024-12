Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241219 - 1205 Frankfurt - Praunheim: Spendenbetrug - Die Polizei warnt

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstag (10. Dezember 2024) kam es zu einem Betrug im Theodor-Fischer-Weg. Die Polizei warnt vor dieser Masche, die vermehrt rund um die Feiertage angewendet wird.

Ein 84-jähriger Mann aus Praunheim erstattete Anzeige bei der Polizei und schilderte, dass er vor einigen Tagen ein Schreiben in seinem Briefkasten aufgefunden habe. Auf dem Schreiben seien Weihnachts- und Neujahrswünsche zu lesen. Ebenfalls sei ein Name, eine IBAN-Nummer sowie eine Adresse hinterlegt worden. Zudem seien die Logos örtlicher Zeitungen abgedruckt, um den Schein zu erwecken, dass die Grüße sowie der Spendenaufruf aus der Presselandschaft stammen würden. Durch das Schreiben der vermeintlichen Printmedien in Verbindung mit der abgedruckten Bankverbindung sollen die Empfänger zu Geldspenden animiert werden. Diese wiederkehrende Masche nutzen unbekannte Täter vermehrt in der Vorweihnachtszeit.

Aufgrund des echt wirkenden Schreibens verschickte der Mann Bargeld an die angegebene Adresse und bemerkte erst einige Tage darauf den Betrug.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

-Seien Sie vorsichtig bei Geldtransaktionen jeglicher Art

-Stellen Sie zunächst bei den Empfängern der Spenden sicher, ob diese tatsächlich zu solch einer Spendenaktion aufgerufen haben

-Falls Sie den Eindruck haben, Opfer eines solchen Spendenbetruges geworden zu sein, kontaktieren Sie umgehend die Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell