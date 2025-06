POL Schwaben Nord: 1198 - Polizei nimmt Hundehalter fest

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Freitag (27.06.2025) ereignete sich in der Unterfeldstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war betrunken. Gegen 19.40 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Eichleitnerstraße unterwegs. Dabei geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Alle Beteiligten blieben ...

mehr