Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1201 - Polizei nimmt Männer nach Flucht mit Marihuana fest

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Samstag (29.06.2025) führte ein Rotlichtverstoß in der Eichleitnerstraße zu einer Sicherstellung von Rauschgift. Polizeibeamte nahmen zwei Männer fest. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter auf, welcher verbotenerweise mit zwei Personen besetzt war. Zudem ignorierte der Fahrer die rote Ampel an der Eichleitnerstraße und fuhr ohne anzuhalten weiter. Aus diesem Grund sollte das Duo angehalten und kontrolliert werden. Die Männer flüchteten aber auf dem E-Scooter. Die Flucht endete schließlich nach einer Kollision mit einer Wäscheleine und einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß. Die Polizeibeamten nahmen die beide Männer im Alter von 18 und 23 Jahren fest und brachten sie zu einer Polizeidienststelle. Dabei wurde der Grund für ihr Verhalten schnell klar. Die Männer hatten knapp 300 Gramm Marihuana in ihren Taschen. Die Beamten stellten das Marihuana und alle relevanten Beweismittel sicher. Die beiden Männer wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Handelns mit Cannabis ermittelt. Darüber hinaus wird auch der Rotlichtverstoß noch Folgen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell