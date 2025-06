Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in unbewohntes Einfamilienhaus ein

Nordhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde bei der Nordhäuser Polizei der Einbruch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus im Zeppelinweg angezeigt. Der oder die Täter waren gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Diebe alkoholische Getränke in derzeit unbekanntem Wert. Wer hat den Einbruch bemerkt? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Hauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0163703

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell