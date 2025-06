LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots) - Am 25.06.2025 ereignete sich gegen 12:00 Uhr an der Einmündung L1016 und der Abfahrt der BAB38 (Anschlussstelle Bleicherode) von Nordhausen kommend ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier prallten ein Pkw, welcher die Abfahrt der BAB 38 herunterkam und ein Pkw, welcher von Niedergebra in Fahrtrichtung Bleicherode fuhr, zusammen. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. An den ...

