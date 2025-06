LPI-NDH: Wildunfall

Eichsfeldkreis (ots) - Am 24.06.2025 gegen 21:10 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Tiguan die K 119 von Weißenborn in Richtung Siemerode. Auf Höhe des Kilometers 0,8 stieß sie mit einem, über die Fahrbahne wechselndem Reh zusammen. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Am 24.06.2025 gegen 18:05 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW VW in der Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde beim Ausparken, gegen einen ebenfalls geparkten PKW Audi. Beide ...

mehr