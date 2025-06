Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 24.06.2025 gegen 21:10 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW VW Tiguan die K 119 von Weißenborn in Richtung Siemerode. Auf Höhe des Kilometers 0,8 stieß sie mit einem, über die Fahrbahne wechselndem Reh zusammen. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am 24.06.2025 gegen 18:05 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW VW in der Mühlhäuser Chaussee in Leinefelde beim Ausparken, gegen einen ebenfalls geparkten PKW Audi. Beide Fahrzeuge wurden im Heckbereich beschädigt.

Am Dienstag dem 24.06.2025 gegen 23:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Breitenbacher Straße in Worbis den Fahrer eines PKW Ford. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde in Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nur wenige Minuten später wurde an der gleichen Stelle der Fahrer eines PKW Toyota ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Auch bei diesem Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei ihm ergab der freiwillige Vortest einen Wert von 1,15 Promille. Auch diesem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

