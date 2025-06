Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Geschädigte - Wer wurde durch die Fahrweise eines Audi-Fahrers gefährdet

Bielen (ots)

Bereits am Mittwoch, den 21. Mai, beabsichtigten Polizeibeamte in der Ortslage Bielen Im Krug ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz einer Aufforderung zum Anhalten entfernte sich der Autofahrer und flüchtet gegen 15.40 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn 38 in Fahrrichtung Leipzig. Bisherigen Ermittlungen zu Folge sollen mehrere bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise und Überholmanöver des Fahrzeugführers gefährdet worden sein.

Wer musste aufgrund der Fahrweise des Audi-Fahrers ausweichen oder bremsen? Wer wurde möglicherweise gefährdet? Die Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0130424

