LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Feldengel (ots) - Zur Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Montag, gegen 16.10 Uhr, in Feldengel. Nachdem der Fahrzeugführer eines Kleintransports sein Fahrzeug in einer Einfahrt abparkte, machte sich dieses selbständig und rollte gegen ein am Straßenrand geparktes Kraftrad. Dieses fiel in der Folge um, sodass ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Ursächlich für die Kollision beider Fahrzeuge war ersten ...

mehr