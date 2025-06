Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Artern (ots)

Am Montagnachmittag wurde bei den Polizeibeamten des Kyffhäuserkreises ein Einbruch in eine Garage angezeigt. Bisherigen Ermittlungen zu Folge drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Straße Am Hahnstein ein. Der oder die Täter entwendeten ein Kindermotorrad und verursachten einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Beamten der Polizeiinspektion Sondershausen ermitteln wegen des Falls des besonders schweren Diebstahls. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0161656

