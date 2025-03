Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrraddiebstahl beobachtet - Essen mit Falschgeld bezahlt

Hemer (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch um 19.45 Uhr in der Brahmstraße ein Fahrrad gestohlen Eine Zeugin beobachtete, wie zwei Personen mit dem Fahrrad eines Nachbarn davonfuhren. Sie ließen nur das durchtrennte Schloss an der Straße liegen. Die Zeugin informierte die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Merida Mountainbike mit auffälligen Aufklebern. Auf dem Lenker war ein Kindersitz montiert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in einem Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt. Die Blüte fiel abends auf. Die Polizei stellte das Falschgeld sicher. (cris)

