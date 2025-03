Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsschild im Garten - Lovescammer kassiert ab - Unfallflucht

Menden (ots)

In einem Garten an der Unnaer Straße wurden Anfang dieser Woche diverse Blumentöpfe zerstört. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizeibeamten ein Verkehrsschild sicher, das auf dem Grundstück lag. Ein Zeuge sagte, dass er das "Achtung Ölspur"-Schild auf dem Gehweg gefunden habe. Die Polizeibeamten brachten es dem Eigentümer, der Feuerwehr Menden, zurück. (cris)

Eine 67-jährige Mendenerin hat eine erhebliche Summe an einen Lovescammer gezahlt. Seit September lief die vermeintliche Liaison mit dem angeblichen US-Soldaten. Der Betrüger hatte sie über einen Messenger kontaktiert und - typischerweise - sehr schnell Aufwartungen gemacht. Auf sein Betreiben hin besorgte sie Wertkarten und gab ihm die Nummern durch. Außerdem schaffte es der Lovescammer, die Frau in illegale Geld-Transaktionen zu verwickeln. Deshalb läuft ein Strafverfahren gegen die 67-Jährige wegen Geldwäsche. Die Polizei warnt immer wieder vor den "romantischen Betrügern". Sie finden ihre Opfer klassisch in sozialen Netzwerken, Kleinanzeigen-Märkten oder (Online-)Kontaktbörsen. Sie treten gerne auf als Ärzte, rüstiger Witwer oder Soldat und immer liegt ihr Einsatz- oder Arbeitsgebiet im Ausland. So können sie sich nicht persönlich verabreden mit ihren Opfern. Sie sprechen sehr schnell von Liebe und Heiraten und geraten immer kurz darauf in finanzielle Notlagen oder bitten um Gefälligkeiten. Mal werden sie verhaftet oder gefangen oder gekidnappt und müssen Kautionen oder Lösegeld zahlen oder das Kind aus erster Ehe in den USA erkrankt schwer und es werden hohe Behandlungskosten fällig. Oder die Opfer sollen für die Scammer Geldtransfers oder Pakete weiterleiten. Sie lassen sich damit in illegale Geschäfte verwickeln und geraten damit letztlich selbst in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Nicht nur die finanziellen Forderungen der Täter treiben die Opfer immer wieder in den Ruin. Auch die seelischen Wunden sind tief. Deshalb sollten sich Angesprochene sehr gut überlegen, wie schnell sie sich völlig Fremden im Internet offenbaren und private Dinge preisgeben oder Geld überweisen. Oft genügt bereits eine einfache Internet-Suche nach dem angeblichen Namen oder dem übersandten Foto, um einen Romance- oder Lovescammer zu enttarnen. Sie agieren meist vom außereuropäischen Ausland und bändeln gleichzeitig mit zahlreichen Opfern gleichzeitig an. Die Vorgehensweise wird immer raffinierter und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Betrüger künstliche Intelligenz einsetzen, um Fotos wunderschöner Frauen und Männer zu entwerfen. (cris)

Ein 13-jähriger Junge wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Kreuzung Walramstarße/ Bahnhofstraße/ Bodelschwinghstraße/ Westwall von einem Pkw angefahren; die Fahrerin fuhr weiter. Nach den Aussagen des Jungen ging er mit drei Schulfreunden von dem Kiosk an der Walramstraße aus über die grün zeigende Fußgängerampel in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig bog aus Richtung Bahnhof ein weißer Pkw in die Walramstraße ab und touchierte den Jungen. Die Fahrerin hielt kurz an, die Beifahrerin (ca. 50 Jahre alt, kurze, braune Haare, blaue Jeans und dunkelgrüne Jacke) stieg aus und sprach kurz mit dem Jungen. Dann fuhr der Wagen weiter. Der Junge ging nach Hause und wurde später von seiner Mutter zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Anschließend gingen sie zur Polizei. Die ermittelt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Die Fahrerin und Zeugen sollten sich melden unter Telefon 9099-0. (cris)

