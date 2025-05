Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Einbruch in Gebäude - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14.05./15.05.2025, Zutritt in ein Gebäude in der Gartenstraße. Der oder die Täter traten die Eingangstüre auf und durchwühlten zwei Büros im ersten Obergeschoss. Sämtliche Schubladen wurden aufgerissen und durchsucht. Entwendet wurde nach jetzigem Stand nichts. Der Sachschaden an den Türen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Gartenstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell