POL-FR: Neuenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag, 15.05.2025, musste auf dem Friedhofsparkplatz in Lörrach ein Hund aus einem Auto befreit werden. Mehrere Anrufer teilten über den Polizei-Notruf mit, dass das Tier seit längerer Zeit in einem verschlossenen Auto eingesperrt gewesen sei. Zudem seien die Fenster geschlossen gewesen und er Hund hätte keinen Zugang zu Trinkwasser und frischer Luft erhalten. Beim Eintreffen der ...

mehr