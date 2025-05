POL-FR: Lörrach: Tierrettung aus überhitztem Fahrzeug

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 15.05.2025, wurde gegen 05:40 Uhr eine Frau am Konzerthaus von einem Mann mit einem Messer bedroht und aufgefordert, Bargeld auszuhändigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die 35-Jährige zuvor Geld an einem nahegelegenen Bankautomaten in der Bertoldstraße abgehoben. Kurz darauf wurde sie von dem zunächst Unbekannten angesprochen ...

