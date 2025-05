Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Handtasche aus Pkw entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Diebstahl einer Handtasche kam es am Donnerstag, 15.05.2025 um zirka 13.00 Uhr auf dem Friedhof-Parkplatz in der Straße "An der Gipsmühle". Unbekannte öffneten die hintere Fensterscheibe an einem geparkten Opel Corsa und entwendeten die darin liegende Handtasche vom Rücksitz. Darin befanden sich unter anderem eine Geldbörse und verschiedene Dokumente. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-283) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannter Zeit auf dem Friedhof-Parkplatz gemacht haben, sich zu melden.

