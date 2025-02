Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Mofafahrer

Ober-Olm (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es auf der Kreuzung der L426 und der L427 zwischen Ober-Olm und Mainz-Drais zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Mofafahrer und einer 52-jährigen Autofahrerin. Der 17-jährige Mainzer befuhr dabei die L427 von Ober-Olm in Richtung Drais. Ihm entgegen kam die 52-jährige Klein-Winternheimerin. Sie wollte nach links in Richtung Mainz-Innenstadt abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

