Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt endet in Mauer

Mainz- Innenstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wollten die Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 eigentlich nur eine Verkehrskontrolle mit einer 27-jährigen Fahrzeugführerin durchführen. Hierfür sprachen sie sie sogar durch das offene Autofenster in der Rheinstraße an.

Statt jedoch dem Streifenwagen in die Heugasse zu folgen, gab die Mainzerin Gas und fuhr weiter auf der Rheinstraße. Danach fuhr sie entgegen der Fahrtrichtung in die Weintorstraße, danach in die Uferstraße und verunfallte letztlich in der Straße "Am Rathaus".

Dort kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der Grund für die Flucht der Mainzerin war schnell gefunden. Das Fahrzeug war nicht versichert, sie hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand auch noch mutmaßlich unter dem Einfluss von Marihuana.

Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ihr wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Sie hat nun mit mehreren Strafanzeigen und Schadensersatzansprüchen zu rechnen.

