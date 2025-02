POL-PPMZ: Mainz- Kontrollstelle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit älterer Verkehrsteilnehmer in Mainz Mombach durchgeführt

Mainz (ots) - Nach der gemeldeten Auseinandersetzung am gestrigen Abend, gegen 20:38 Uhr in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt, befindet sich der 28-jährige Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter diese am heutigen Nachmittag an, da dieser als Beschuldigter eines schweren Raubes ...

mehr