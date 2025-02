POL-PPMZ: Hausfriedensbruch in Gemeinschaftsunterkunft

Mainz-Laubenheim (ots) - Bereits am Samstag, 15.02.2025 kommt es gegen 06:30 Uhr in der Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Ein 19-jähriger befährt mit seinem Auto die Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim und möchte in die Straße Am Leitgraben abbiegen. Beim Abbiegevorgang verliert der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Gartenmauer. ...

