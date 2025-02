Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere versuchte und vollendete Einbrüche

Mainz/Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag, 14.02.2025, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses im Bereich An den Mühlwegen in Mainz-Hechtsheim eingebrochen. Die Bewohnerin meldete, dass ihre Wohnungstür aufgehebelt und Schmuck entwendet worden sei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen, 14.02.2025, versucht, in ein Wohnhaus im Kafkaweg in Mainz-Lerchenberg einzubrechen. Gemeldet wurde der Polizei eine aktive Alarmanlage mit akustischen und optischen Signalen. Vor Ort konnten Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

An besagtem Freitag wurde zudem aus Nieder-Olm gemeldet, dass Verantwortliche eines Ladengeschäftes im Bereich Am Hahnenbusch Hebelmarken an der Eingangstür festgestellt hätten. Detaillierte Hinweise zu einem möglichen Tatzeitraum liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell