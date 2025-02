Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bewohnerin verschreckt Einbrecher

Mainz-Altstadt (ots)

Bereits am Sonntag, 16.02.2025 kommt es in der Hinteren Christofsgasse in der Mainzer Altstadt zu einem Versuchten Einbruch.

Die 17-Jährige Mainzerin befindet sich mit einem Freund in ihrer Wohnung, als sich plötzlich ein unbekannter Täter an ihrer Wohnungstüre zu schaffen macht. Gemeinsam machen sie von Innen auf sich aufmerksam, sodass der oder die Täter schließlich von dem Einbruch ablassen und unerkannt flüchten. An der Wohnungstüre können im Nachgang Hebelspuren festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell