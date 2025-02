Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Verletzte Person in der Zanggasse - Täter in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Nach der gemeldeten Auseinandersetzung am gestrigen Abend, gegen 20:38 Uhr in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt, befindet sich der 28-jährige Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter diese am heutigen Nachmittag an, da dieser als Beschuldigter eines schweren Raubes keinen festen Wohnsitz vorweisen kann.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der 28-Jährige offensichtlich Geld von dem 38-Jährigen forderte, diesem dabei mit einem Messer eine Verletzung im Oberkörperbereich zufügte und anschließend flüchtete.

Zeugen konnten der Polizei später Hinweise auf den flüchtenden Täter geben, so dass dieser kurz darauf im Treppenhaus eines nahegelegenen Wohnhauses festgenommen werden konnte.

Einsatzkräfte der Polizei leistetem dem 38-jährigen Verletzten, bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst, Erste Hilfe. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt, ist ansprechbar und in einem stabilen Zustand.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat, der Phase davor und danach und zu den tatbeteiligten Personen machen können, um Unterstützung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell