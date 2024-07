Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Coffee with a cop - Innenminister Reul um 14 Uhr erwartet

Recklinghausen (ots)

Innenminister Reul hat für Montag seinen Besuch für "Coffee with a cop" in Dorsten zu ca. 14 Uhr für etwa eine Stunde angekündigt. Auf dem Marktplatz wird es bereits ab 11 h die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger geben, sich in lockerer Atmosphäre mit der Polizei auszutauschen. Dazu gibt es einen leckeren Kaffee, Cappuccino, Kakao oder Tee, der in einem historischen Kaffee-Truck zubereitet wird. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen wird ebenfalls am frühen Nachmittag vorbeischauen, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/dorsten-polizei-laedt-zu-coffee-with-a-cop-mit-innenminister-reul-ein

