Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei und Feuerwehr bei Brand im Einsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Dienstag zwischen Heiligenstadt und Siemerode im Eichsfeldkreis bei einem Brand zum Einsatz. Kurz nach 14 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr die Flammen gelöscht. Durch das Feuer wurden Teile einer Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein in der Nähe abgestellter Pkw wurde beschädigt- Die Höhe des entstandneen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Warum das Feuer ausbrach ist gegenwärtig noch unklar. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

