POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 241 zwischen Northeim & Hammenstedt, Dienstag, 10.06.2025, 13.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Gieboldehausen mit einem Auto aus Hammenstedt in Richtung Northeim und überholt mehrere Fahrzeuge aufgrund von zähflüssigem Verkehr, der sich hinter einem Trecker staute. Ein 21-jähriger Moringer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an ...

mehr