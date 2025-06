Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hoher Geldbetrag nach Schockanruf übergeben

Northeim (ots)

Einbeck/Northeim, Einbecker Landstraße (Kundenparkplatz eines Supermarktes), Dienstag, 10.06.2025, 16.00 - 19.10 Uhr

EINBECK/NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr wurde Einbecker von einer angeblichen Polizeibeamtin, Frau Schmidt, angerufen. Sie gab an, dass die Tochter einen Unfall gehabt hätte, bei dem eine Frau verstorben sei. Damit seine Tochter nicht ins Gefängnis muss, seien 85.000 Euro Kaution fällig.

Der Mann älteren Alters gab an über maximal 45.000 Euro Bargeld zu verfügen, welches er bei seiner Bank abheben müsse. Die Polizeibeamtin gab an Rücksprache mit der Staatsanwältin Frau Weber halten zu müssen, ob die 45.000 Euro ausreichen würden.

In der Folge meldete sich die angebliche Staatsanwältin beim Einbecker und gab an, dass 45.000 Euro genügen würden. Eine Übergabe des Geldes solle in der Einbecker Landstraße in Northeim stattfinden. Der Einbecker fuhr mit seinem Auto, nachdem er das Geld bei der Bank abgehoben hatte, nach Northeim. Dort wartete er auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes und hatte währenddessen noch mehrere Telefonate mit der angeblichen Staatsanwältin, welche angab, dass ein Herr Jakob das Geld abholen würde.

Gegen 19.10 Uhr erschien ein ca. 25 Jahre Alter Mann und nahm das Geld an sich. Der Mann erschien zu Fuß aus Richtung einer Tankstelle auf dem Parkplatz und entfernte sich nach der Übergabe in dieselbe Richtung.

Nach der Übergabe kam es zu weiteren Anrufen der Staatsanwältin und eines angeblichen Mitarbeiters einer Bankfiliale. Im Anschluss rief der Mann seine Tochter an, wodurch der Betrug bemerkt wurde.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt

- ca. 175cm groß

- schlank

- deutsches Erscheinungsbild

- sprach deutsch ohne Akzent

- trug einen dunklen Rucksack

- dunkle Sport- / Trainingshose

- kein Brillenträger / kein Bart

- wirkte nach Angaben des Geschädigten etwas "schluderig" / ungepflegt

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck unter 05561 - 949780 oder der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Im Landkreis Northeim (Northeim & Uslar) kam es auch zu zwei bei der Polizei gemeldeten Betrugsversuchen, bei denen derselbe modus operandi genutzt wurde. Hier blieb es bei Versuchen und es entstand kein geldwerter Schaden.

Präventionshinweise der Polizei Northeim: Die Polizei Northeim warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Beenden Sie sofort das Telefongespräch.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen, Informationen über Wertgegenstände oder Bargeld preis.

- Seien Sie misstrauisch - das ist keine Unhöflichkeit.

- Informieren Sie im Zweifel Ihre örtliche Polizeidienststelle oder nutzen Sie den Polizeinotruf 110.

- Wichtig: Die Polizei würde niemals eine Kaution von Ihnen verlangen und diese bar an einem vereinbarten Ort oder bei Ihnen zu Hause entgegennehmen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell