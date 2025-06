Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall bei Überholvorgang

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 241 zwischen Northeim & Hammenstedt, Dienstag, 10.06.2025, 13.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Gieboldehausen mit einem Auto aus Hammenstedt in Richtung Northeim und überholt mehrere Fahrzeuge aufgrund von zähflüssigem Verkehr, der sich hinter einem Trecker staute. Ein 21-jähriger Moringer setzte ebenfalls zum Überholvorgang an und übersah dabei das Auto des 49-Jährigen. Durch die Berührung kam das Auto des 49-Jährigen ins Schleudern und geriet in einen Graben.

Das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Das Auto des Mannes aus Gieboldehausen musste mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt.

Zeitweise konnte die Fahrbahn nur einseitig befahren werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell