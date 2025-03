Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf das Konto von zwei Tätern gehen mutmaßlich Einbrüche in zwei Bäckereifilialen in der Nacht zu Donnerstag. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Männer an einem Tatort festgenommen werden. Aktuell ist für einen der beiden ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt.

Gegen kurz vor halb vier wählte ein aufmerksamer Zeuge den Polizeinotruf 110 und berichtete den Beamten der Leitstelle von verdächtigen Geräuschen, die von dem Ladenlokal einer Bäckerei in der Vlothoer Straße ausgingen. Als kurze Zeit später die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, konnten sie eine Person im Geschäft wahrnehmen.

Im Zuge der ersten Umstellung des Wohn- und Geschäftshauses sahen die Einsatzkräfte auf der Rückseite des Gebäudes einen Mann, der unmittelbar nach erkennen floh. Die Beamten nahmen die fußläufige Verfolgung auf und konnten den 38-Jährigen stellen und trotz Gegenwehr überwältigen. Die kurze Zeit später eintreffenden Unterstützungskräfte sicherten zunächst das Gebäude von außen und durchsuchten anschließend das Ladenlokal. Hier konnten sie einen weiteren Täter (35) festnehmen. Beide wurden dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen 05:45 Uhr stellte eine Angestellte einer weiteren Bäckerei, welche im Gebäude eines Nahversorgers in der Vlothoer Straße angesiedelt ist, einen Einbruch in das Geschäft fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zur anderen Tat prüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde für den 35-Jährigen am Donnerstag ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt. Der Ältere wird nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Laufe donnerstags aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell